Пушич: Я не верю в давление. Отставание от Динамо - это больше вызов и мотивация, а не давление

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич рассказал об отставании от "Динамо" в чемпионате, а также порассуждал об амбициях донецкой команды.

– Если говорить о турнирном положении в УПЛ, то сейчас "Шахтер" отстает от "Динамо" на 10 очков, от "Александрии" – на 5 очков, но также имеет еще игру в запасе. Как эти факторы влияют на команду? Добавляют значительное давление или, возможно, наоборот – мотивируют?

– Это факт, мы не можем это отрицать, но я объяснил раньше, как это происходит. Это больше вызов и мотивация, чем давление. В общем, я не верю в давление. Объясню: я считаю, что у солдата на войне есть давление, чтобы выжить, иметь трех детей без достаточного количества денег, чтобы их прокормить, имеет экзистенциальное давление. В таких случаях можно говорить о давлении. Я убежден, что в футболе и в спорте в целом такого нет.

Я верю в амбиции и отношение, а это другие вещи. И кроме амбиций, я еще верю в вызовы. А это, безусловно, вызов для нас, в этом нет никаких сомнений, однако мы приняли этот вызов с амбицией снова догнать соперников, быть конкурентоспособными и попытаться победить в чемпионате. Я очень решительно настроен и мотивирован, как и остальная команда, действовать так, как я вам сейчас рассказал.

– Вы сказали об амбициях. "Шахтер" – это та команда, которая всегда ставила и ставит себе самые высокие цели, самые большие амбиции, и трофеи остаются главной целью. Сравняться по титулам с "Динамо" в рамках чемпионата Украины – для "Шахтера" это может стать, в известной степени, историческим мгновением. Как удержать команду, сосредоточенную на этой цели, несмотря на конкуренцию?

– Такой большой клуб, как "Шахтер", всегда имеет амбиции, и эти амбиции должны присутствовать постоянно: амбиции соревноваться за первое место, за трофей. Но амбицией не должно быть только трофей, амбицией является развитие стиля игры, обеспечение прогресса футболистов и достижение ими следующего уровня. И последнее. Однажды некоторые попросили меня об одной вещи, и я воспринимаю ее как свою задачу: покидая клуб, обеспечить, чтобы команда и отдельные игроки были в гораздо лучшем состоянии, чем когда я начал работу. И это моя амбиция.

Если это сочетается с получением трофеев, также моей амбицией, - еще лучше. Но первая амбиция – развиваться, быть узнаваемыми, иметь свой стиль, поддерживать и еще больше развивать его. Амбиция также состоит в том, чтобы давать молодым игрокам возможность присоединиться к первой команде. Поэтому, если мы говорим об амбициях, они гораздо больше и шире, чем просто трофей. Трофей – это финальная часть амбиции, ради которой мы играем, и, конечно, мы стараемся его выиграть. Но амбиция гораздо больше, чем только трофей.