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Пушич: Заинтересованность Ливерпуля? Я не такой человек, который уйдет просто так

Премьер-лига
Обновлено

Ранее СМИ сватали тренера Шахтера в помощники Арне Слота

Пушич: Заинтересованность Ливерпуля? Я не такой человек, который уйдет просто так

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал о заинтересованности в нем других клубов, о чем ранее писали СМИ.

- Появлялась информация об интересе к вашей персоне со стороны Арне Слота и "Ливерпуля", а также других футбольных клубов. Как можете это прокомментировать?

- Несколько клубов проявили заинтересованность, и мне приятно об этом слышать, но я не такой человек, который просто так все изменит. Сейчас я предан клубу "Шахтер". Мне было бы очень легко уйти после того, как мы выиграли дубль, я знал, что второй год будет сложнее и требовательнее первого, но я сердцем выбрал этот клуб, потому что я очень предан этому проекту и тогда почувствовал, что не могу покинуть клуб в такой момент. Этот проект очень интересный, иногда очень сложный, очень требовательный, но и очень хороший одновременно, а мне нравятся такие вызовы. Считаю, есть над чем работать, и я хочу делать дальнейшие шаги с клубом для развития игроков до более высокого уровня и достижения новых успехов, поэтому я окончательно решил остаться. Повторюсь, мне как тренеру приятно об этом слышать, но я не такой человек, который уйдет просто так.

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Шахтер (Донецк) Ливерпуль Марино Пушич
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
17.01.2025 в 17:14
Ну, так возьмите и меня тренером. Я предан Шахтёру уже 25 лет и тоже не умею тренировать...
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
17.01.2025 в 17:14
Ну, так возьмите и меня тренером. Я предан Шахтёру уже 25 лет и тоже не умею тренировать...
Ответить
0
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