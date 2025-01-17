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Пушич: Заинтересованность Ливерпуля? Я не такой человек, который уйдет просто так
Ранее СМИ сватали тренера Шахтера в помощники Арне Слота
shakhtar.com
Главный тренер "
- Появлялась информация об интересе к вашей персоне со стороны Арне Слота и "Ливерпуля", а также других футбольных клубов. Как можете это прокомментировать?
- Несколько клубов проявили заинтересованность, и мне приятно об этом слышать, но я не такой человек, который просто так все изменит. Сейчас я предан клубу "Шахтер". Мне было бы очень легко уйти после того, как мы выиграли дубль, я знал, что второй год будет сложнее и требовательнее первого, но я сердцем выбрал этот клуб, потому что я очень предан этому проекту и тогда почувствовал, что не могу покинуть клуб в такой момент. Этот проект очень интересный, иногда очень сложный, очень требовательный, но и очень хороший одновременно, а мне нравятся такие вызовы. Считаю, есть над чем работать, и я хочу делать дальнейшие шаги с клубом для развития игроков до более высокого уровня и достижения новых успехов, поэтому я окончательно решил остаться. Повторюсь, мне как тренеру приятно об этом слышать, но я не такой человек, который уйдет просто так.
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