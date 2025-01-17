  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ взял на сборы в Турцию трех воспитанников академии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ взял на сборы в Турцию трех воспитанников академии

Премьер-лига

Григорчук посмотрит молодежь

ЛНЗ взял на сборы в Турцию трех воспитанников академии

fc-lnz.com

Новина українською

ЛНЗ взял на учебно-тренировочные соборы в Турцию трех футболистов своей академии, сообщает пресс-служба клуба.

Ими стали 15-летний хавбек Мирослав Доник, 16-летний защитник Тимофея Нивинского и 17-летний голкипер – Илья Московченко.

С Доником клуб недавно подписал профессиональный контракт, а Нивинский и Московченко в первой части сезона выступали за молодежную команду ЛНЗ (U-19).

Напомним, сборы ЛНЗ будут проходить с 15 января по 15 февраля в Эстепоне возле Марбельи. "Фиолеотовые" планируют сыграть восемь товарищеских матчей.

По теме
yellow-arrow
Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
yellow-arrow
Английский клуб сделал предложение по Калюжному, - источник
yellow-arrow
Пушич: Я не верю в давление. Отставание от Динамо - это больше вызов и мотивация, а не давление
ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC LNZ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости