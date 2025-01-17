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ЛНЗ взял на сборы в Турцию трех воспитанников академии
Григорчук посмотрит молодежь
fc-lnz.com
Ими стали 15-летний хавбек Мирослав Доник, 16-летний защитник Тимофея Нивинского и 17-летний голкипер – Илья Московченко.
С Доником
Напомним, сборы ЛНЗ будут проходить с 15 января по 15 февраля в Эстепоне возле Марбельи. "Фиолеотовые" планируют сыграть восемь товарищеских матчей.
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