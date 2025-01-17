ЛНЗ взял на сборы в Турцию трех воспитанников академии

ЛНЗ взял на учебно-тренировочные соборы в Турцию трех футболистов своей академии, сообщает пресс-служба клуба.

Ими стали 15-летний хавбек Мирослав Доник, 16-летний защитник Тимофея Нивинского и 17-летний голкипер – Илья Московченко.

С Доником клуб недавно подписал профессиональный контракт , а Нивинский и Московченко в первой части сезона выступали за молодежную команду ЛНЗ (U-19).

Напомним, сборы ЛНЗ будут проходить с 15 января по 15 февраля в Эстепоне возле Марбельи. "Фиолеотовые" планируют сыграть восемь товарищеских матчей.