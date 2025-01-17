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Английский клуб сделал предложение по Калюжному, - источник
Но поедет ли Иван в Чемпионшип
uaf.ua
Английский "Плимут Аргайл", который борется за выживание в Чемпионшипе (второй английский дивизион), серьезно интересуется украинским полузащитником "
Как сообщает журналист Сергей Тищенко, английский уже сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста.
"Александрия" пока не приняла окончательного решения, относительно перехода Калюжного в Англию.
В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 миллиона евро.
Контракт хавбека с нынешним клубом действует до лета 2025 года, то есть уже сейчас он может подписывать предварительные соглашения с другими клубами.
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