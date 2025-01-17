Английский клуб сделал предложение по Калюжному, - источник

Английский "Плимут Аргайл", который борется за выживание в Чемпионшипе (второй английский дивизион), серьезно интересуется украинским полузащитником " Александрии " Иваном Калюжным.

Как сообщает журналист Сергей Тищенко, английский уже сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста.

"Александрия" пока не приняла окончательного решения, относительно перехода Калюжного в Англию.

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 миллиона евро.

Контракт хавбека с нынешним клубом действует до лета 2025 года, то есть уже сейчас он может подписывать предварительные соглашения с другими клубами.