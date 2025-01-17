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Английский клуб сделал предложение по Калюжному, - источник

Премьер-лига
Обновлено

Но поедет ли Иван в Чемпионшип

Английский клуб сделал предложение по Калюжному, - источник

uaf.ua

Новина українською

Английский "Плимут Аргайл", который борется за выживание в Чемпионшипе (второй английский дивизион), серьезно интересуется украинским полузащитником "Александрии" Иваном Калюжным.

Как сообщает журналист Сергей Тищенко, английский уже сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста.

"Александрия" пока не приняла окончательного решения, относительно перехода Калюжного в Англию.

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 миллиона евро.

Контракт хавбека с нынешним клубом действует до лета 2025 года, то есть уже сейчас он может подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

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ФК Александрия Иван Калюжный Плимут Аргайл
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.01.2025 в 19:08
Плімут наразі остання команда Чемпіоншипу, і не факт, що втримається там. Якщо зможе і далі проявити себе, з'являться кращі варіанти.
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Комментарии 7
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.01.2025 в 19:08
Плімут наразі остання команда Чемпіоншипу, і не факт, що втримається там. Якщо зможе і далі проявити себе, з'являться кращі варіанти.
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0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
17.01.2025 в 18:27
Пацан в Індії грав, не побоявся! Дайте хлопаку шанс спробувати себе в Англії, пох, що Чемпіоншип і аутсайдер.
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0
1
Matachorros (Chicago)
17.01.2025 в 18:11
Беги Калюжный, такого шанса больше не будет
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1
3
Djibouti (Djibouti)
17.01.2025 в 17:57
Продавати однозначно
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2
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.01.2025 в 17:49
Остання команда Чемпіоншипу - це саме те, відповідає рівню гри Калюжного, тож все правильно.
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2
3
aleks68
17.01.2025 в 17:58
твоих динамовских "звёзд" и туда не зовут.они даром никому не нужны
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0
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ANESTEZIO (Вінниця )
17.01.2025 в 18:24
По справедливості, то і шахтьорівських звьозд туди не звуть. А Калюжний з Олександрії . І де він тільки не грав. Хай дадуть шанс спробувати. Іван - молодець!
 
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