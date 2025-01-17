К Бражко есть предметный интерес из АПЛ, - источник

К опорному полузащитнику " Динамо " и сборной Украины есть интерес из Английской Премьер-Лиги.

Об этом сообщил украинский журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

При этом он отмечает, что интерес довольно "предметный".

В то же время, каких-либо подробностей источник не дает.

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Напомним, что недавно была информация, что "Динамо" уже получило предложение по Бражко, но также без каких-либо подробностей.

В текущем сезоне хавбек провел 25 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.