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К Бражко есть предметный интерес из АПЛ, - источник
Но без особых подробностей
uaf.ua
К опорному полузащитнику "
Об этом сообщил украинский журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
При этом он отмечает, что интерес довольно "предметный".
В то же время, каких-либо подробностей источник не дает.
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Напомним, что недавно была информация, что "Динамо" уже получило предложение по Бражко, но также без каких-либо подробностей.
В текущем сезоне хавбек провел 25 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.
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