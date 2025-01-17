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Успеет ли к Галатасараю? Бражко рассказал, когда вернется после травмы

Премьер-лига

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Успеет ли к Галатасараю? Бражко рассказал, когда вернется после травмы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко рассказал о своем восстановлении после травмы.

"Еще немного подождать и уже вернусь в общую группу.

Думаю, что после матча с "Галатасараем" уже буду в общей группе со всеми работать, но немного с ограничениями. Скоро вернусь", – сказал Бражко.

Напомним, что футболист получил травму голеностопа в конце декабря. "Динамо" сыграет с "Галатасараем" 21 января в рамках 7-го тура Лиги Европы.

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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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