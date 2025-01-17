Успеет ли к Галатасараю? Бражко рассказал, когда вернется после травмы

Полузащитник " Динамо " Владимир Бражко рассказал о своем восстановлении после травмы.

"Еще немного подождать и уже вернусь в общую группу.

Думаю, что после матча с "Галатасараем" уже буду в общей группе со всеми работать, но немного с ограничениями. Скоро вернусь", – сказал Бражко.