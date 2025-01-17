Пушич: Поразительно, что голкипер стал лучшим игроком года в самой атакующей команде чемпионата

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич прокомментировал тот факт, что болельщики выбрали лучшим игроком команды в 2024 году голкипера Дмитрия Ризныка.

"Рад за Ризныка, потому что он отличный парень и профессионал. И его стиль игры, особенно в построении атаки, отвечает моему видению футбола – я очень доволен им и тем, что он получил этот приз.

В то же время поражает, что он стал лучшим игроком года в самой атакующей команде чемпионата. Но это нормально – люди имеют право на собственное мнение и эмоции всегда играют роль. Я это уважаю, но особенно рад за самого футболиста.

Если мне нужно выбрать кого-то, я не являюсь тренером, который быстро делает выбор или фокусируется на индивидуальных отличиях. Как я всегда говорю игрокам, если кто-то выигрывает индивидуальный приз, то это благодаря вашим партнерам, потому что именно команда делает отдельного футболиста лучше, а не наоборот, это другой подход, совсем другой.

Многие игроки команды провели хороший сезон, потому что мы оформили дубль, сыграли отличные матчи в Лиге чемпионов. Но если мне нужно выбирать, то должен сказать, что тем, кто имел наибольшее влияние на игру и аспект атаки, был Судаков, который забил много голов и сделал немало голевых передач, а также показал это качество в Лиге чемпионов.

Однако речь не только о нем: в командном спорте нет слова "я" или индивидуальных наград. Что ж, сейчас они есть, но это командный приз. Когда игрок получает его, это действительно благодаря усилиям команды. Поэтому, по-моему, он тоже его заслуживал, хотя я очень рад за Ризныка.

И я надеюсь, что они все будут вместе друг друга постоянно подталкивать, чтобы кто-то другой тоже делал больший вклад в команду и был избран болельщиками как лучший игрок года. Это интересная деталь, но с точки зрения индивидуальности, а это командный спорт – каждый футболист должен вносить вклад в команду и ее успехи", - сказал Пушич.