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Маккаби Хайфа хочет Крупского. Об этом пишут в Израиле
Новый поворот в деле трансфера Крупского
фото из свободных источников
Израильский "Маккаби" Хайфа не оставляет попыток подписания 20-летнего защитника пока что официально "
Как сообщают местные СМИ, Крупский находится под наблюдением "Маккаби" с апреля, и теперь он снова на повестке дня.
Игровые показатели и возраст футболиста, который играл на последних Олимпийских играх за сборную Украины, делают его востребованным игроком для израильского клуба.
При этом местные СМИ ничего не пишут о том, что Илья уже фактически перешел в "Металлист 1925". В Украине пишут об этом уже как о фактически решенном вопросе и осталось лишь дождаться официальных сообщений.
В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отметился одним ассистом.
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