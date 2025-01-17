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Маккаби Хайфа хочет Крупского. Об этом пишут в Израиле

Премьер-лига
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Новый поворот в деле трансфера Крупского

Маккаби Хайфа хочет Крупского. Об этом пишут в Израиле

фото из свободных источников

Новина українською

Израильский "Маккаби" Хайфа не оставляет попыток подписания 20-летнего защитника пока что официально "Ворсклы" Ильи Крупского.

Как сообщают местные СМИ, Крупский находится под наблюдением "Маккаби" с апреля, и теперь он снова на повестке дня.

Игровые показатели и возраст футболиста, который играл на последних Олимпийских играх за сборную Украины, делают его востребованным игроком для израильского клуба.

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При этом местные СМИ ничего не пишут о том, что Илья уже фактически перешел в "Металлист 1925". В Украине пишут об этом уже как о фактически решенном вопросе и осталось лишь дождаться официальных сообщений.

В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отметился одним ассистом.

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Ворскла (Полтава) Маккаби (Хайфа) Металлист 1925 (Харьков) Илья Крупский
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Источник:
sport5
Опубликовал: Михаил Черныш
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