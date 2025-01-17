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Луческу: Я сказал Ахметову - есть только один способ сделать из футбола шоу

Премьер-лига
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Как Луческу делал из Шахтера топ-команду

Луческу: Я сказал Ахметову - есть только один способ сделать из футбола шоу

Новина українською

Известный румынский специалист Мирча Луческу, который в свое время возглавлял "Шахтер", рассказал, как появилась идея создать "бразильский "Шахтер", где ключевая ставка в атаке делалась на футболистов из этой южноамериканской страны.

"Тот "Шахтер" был примером для всей Европы. Президент Ринат Ахметов хотел зрелищного футбола и возвращения людей на стадион. Я сказал ему: "Есть только один способ сделать из футбола шоу. Пригласите бразильцев, а я позабочусь об их росте".

Первым, кого мы подписали, был Матузалем из "Брешии". Затем прибыли все остальные, и начался наш цикл побед.

Мы много выиграли в Украине, и люди вернулись, чтобы заполнить "Донбасс Арену", самый красивый стадион, который я видел в мире. К сожалению, сегодня они его уничтожили. Мы принесли деньги, успех и энтузиазм с этим проектом, который затем стал образцом", – сказал Луческу.

Напомним, что Луческу добыл с "Шахтером" 22 трофея. Вместе с "горняками" он выиграл 8 чемпионатов, 6 Кубков, 7 Суперкубков Украины, а главное – Кубок УЕФА 2008/

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Опубликовал: Михаил Черныш
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