Луческу: Я сказал Ахметову - есть только один способ сделать из футбола шоу

Известный румынский специалист Мирча Луческу, который в свое время возглавлял " Шахтер ", рассказал, как появилась идея создать "бразильский "Шахтер", где ключевая ставка в атаке делалась на футболистов из этой южноамериканской страны.

"Тот "Шахтер" был примером для всей Европы. Президент Ринат Ахметов хотел зрелищного футбола и возвращения людей на стадион. Я сказал ему: "Есть только один способ сделать из футбола шоу. Пригласите бразильцев, а я позабочусь об их росте".

Первым, кого мы подписали, был Матузалем из "Брешии". Затем прибыли все остальные, и начался наш цикл побед.

Мы много выиграли в Украине, и люди вернулись, чтобы заполнить "Донбасс Арену", самый красивый стадион, который я видел в мире. К сожалению, сегодня они его уничтожили. Мы принесли деньги, успех и энтузиазм с этим проектом, который затем стал образцом", – сказал Луческу.