Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Я сказал Ахметову - есть только один способ сделать из футбола шоу
Как Луческу делал из Шахтера топ-команду
Известный румынский специалист Мирча Луческу, который в свое время возглавлял "
"Тот "Шахтер" был примером для всей Европы. Президент Ринат Ахметов хотел зрелищного футбола и возвращения людей на стадион. Я сказал ему: "Есть только один способ сделать из футбола шоу. Пригласите бразильцев, а я позабочусь об их росте".
Первым, кого мы подписали, был Матузалем из "Брешии". Затем прибыли все остальные, и начался наш цикл побед.
Мы много выиграли в Украине, и люди вернулись, чтобы заполнить "Донбасс Арену", самый красивый стадион, который я видел в мире. К сожалению, сегодня они его уничтожили. Мы принесли деньги, успех и энтузиазм с этим проектом, который затем стал образцом", – сказал Луческу.
Напомним, что Луческу добыл с "Шахтером" 22 трофея. Вместе с "горняками" он выиграл 8 чемпионатов, 6 Кубков, 7 Суперкубков Украины, а главное – Кубок УЕФА 2008/
Популярное сейчас
- Мареску спросили о пробе B Мудрика. Ответ тренера Челси
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Английский клуб сделал предложение по Калюжному, - источник
- Скандал в Карпатах. Пять игроков первой команды переведены в молодежку
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки