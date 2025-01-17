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Обновление. Шовковский даст Окону последний шанс
Защитник останется в Динамо еще на неделю
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский даст еще один потенциальному новичку команды, центральному защитнику Име Окону зарекомендовать себя.
Недавно была информация, что футболист
Напомним, что 20-летний Име Окон прибыл на просмотр в Турцию, где провел 3 матча в составе киевской команды.
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