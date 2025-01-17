Обновление. Шовковский даст Окону последний шанс

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский даст еще один потенциальному новичку команды, центральному защитнику Име Окону зарекомендовать себя.

Недавно была информация, что футболист не смог впечатлить тренерский штаб , но сейчас "ТаТоТаке" обновил информацию и сообщает, что тренеры решили оставить его еще на неделю, после чего и будет принято окончательное решение по его судьбе.

Напомним, что 20-летний Име Окон прибыл на просмотр в Турцию, где провел 3 матча в составе киевской команды.