Спортдир Руха: Шовковский хотел оставить Слюбика, но не гарантировал ему место в основе

Спортивный директор " Руха " Владимир Лапицкий поделился информацией об итоге просмотра центрального защитника львовян Богдана Слюбика в "Динамо".

– Из "Динамо" поступило предложение, что они хотели бы рассмотреть Слюбика в качестве игрока их клуба. Мы поговорили с Богданом, нам было интересно его мнение. Он очень захотел поехать, показать себя там, испытать свои силы. Мы не могли сказать "нет" или запретить, поэтому договорились между клубами о коротком просмотре футболиста. Это была его просьба, мечта. "Рух" пошел ему навстречу, чтобы он эти 2 недели находился с киевским клубом.

– Каков итог просмотра Слюбика в "Динамо"?

– Кончилось тем, что у него был разговор с главным тренером. Как я понимаю, Александр Шовковский все же хотел его оставить в киевской команде, но не гарантировал ему место в основном составе и то количество минут, которое хотели бы мы и Богдан.

Это был мини-сбор, поскольку у "Динамо" есть матчи Лиги Европы, поэтому нет времени на какие-то эксперименты и смотреть подробнее. Для Богдана быть третьим защитником или не получать определенное количество минут… Он считает, что сейчас к этому не готов. Он хочет стабильно играть, поэтому сейчас возвращается в "Рух".

Как он сам нам сказал, хочет играть сейчас здесь. Тем более у него была небольшая травма, после которой только начал заново выступать. Это кандидат в молодежную сборную Украины, которая летом примет участие в чемпионате Европы – Слюбик хочет показать себя, чтобы попасть в состав на этот турнир. Все в его ногах, голове.

– Продолжение выступлений за "Рух" – это самый вероятный сценарий? Есть ли интерес со стороны других клубов и некоторые варианты еще до конца зимнего трансферного окна?

– Интерес всегда к нему был, скажу честно. Но я говорю о предметном интересе, когда общались представители клубов, а не о слухах.

Да, есть конкретные команды из Англии и Италии, которые его рассматривали и связывались с руководством "Руха", и мы об этом говорили. Считаю, что сейчас оптимальный вариант – остаться в "Рухе" и играть, иметь стабильную практику. Через три месяца помочь как нам выполнить задание, так и пробиться в состав молодежной сборной на Евро. Мы верим, что в "Рухе" Богдан Слюбик будет еще прогрессировать и он точно принесет много пользы нашему клубу. А со временем получит возможность проявить себя в ведущих европейских чемпионатах.