Пушич: Для меня игровые схемы являются "телефонными номерами", они мне ни о чем не говорят

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич порассуждал о тактических схемах игры команды.

– Если говорить о "Шахтере", то за последние 20 лет команда использовала преимущественно две игровые схемы: это 4–2–3–1, а также 4–1–4–1. И сейчас команда играет именно по схеме 4-1-4-1. Почему именно ей вы предпочитаете?

– Для меня схемы, которые вы упомянули, являются "телефонными номерами", они мне ни о чем не говорят. Я вижу футбол как игру пространства и времени – это важная деталь. Те, кто овладеет пространством и временем, всегда будут иметь преимущество над другой командой или больший шанс на победу. Поэтому я сосредотачиваюсь не только на схемах, потому что можно играть в атакующий футбол и доминировать по любой схеме. Я всегда говорю об этих двух элементах.

Мне нравится играть с четырьмя игроками сзади, но это не значит, что их всегда четверо, иногда их трое или двое, а может и только один, это зависит от развития событий в матче. На мой взгляд, футбол – это гибкая игра: случается все, схемы постоянно меняются, следует постоянно занимать свободное пространство, и игра имеет определенную динамику. Я считаю, что с динамикой ты становишься менее предсказуемым для соперника, и я пытаюсь это воплотить в своей команде. Это все, что я могу сказать о схемах, я не люблю о них вспоминать.

Да, у меня есть стандартная схема, потому что тогда мне подходит расположение игроков на поле. Если называть это "телефонным номером", то это 4–3–3…

– Или 4–1–4–1.

– Нет, 4–3–3, но речь совсем не об этом. Это просто телефонный номер, он ничего мне не говорит. Я люблю постоянно менять схему, это зависит от ситуации, потому что у тебя может быть видение твоей схемы, но имеет значение то, что соперник делает в подходящий момент и как ты к этому адаптируешься, предусматриваешь их движения, где должны быть линии, как вводишь лучших игроков и футболистов, которые могут завершить игру, на правильных для этого позициях. Это то, о чем я много думаю, а не о цифрах.