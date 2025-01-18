Черноморец заключил контракт с первым зимним новичком

Первым зимним новичком "Черноморца" стал полузащитник Магомед Кратов. Одесский клуб заключил с 20-летним футболистом контракт, и он стал полноправным членом команды "моряков".

Кратов на протяжении нескольких месяцев находился на просмотре в Одессе, появившись в расположении "черно-синих" еще в разгар октября. До приезда в "Черноморец" он играл во второй лиге за киевский "Локомотив".

– Кратов хорошо отработал десять дней нынешнего года и на правах полноценного игрока нашего клуба поедет на тренировочный сбор в Турцию, – сказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол главный тренер одесситов Александр Бабич.

– Планируем попробовать его на разных позициях в контрольных матчах на турецких полях – как в опорной зоне, так и в роли центрального защитника. Он, надеюсь, будет боевой единицей нашей команды.