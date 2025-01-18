  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец заключил контракт с первым зимним новичком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец заключил контракт с первым зимним новичком

Премьер-лига
Обновлено

Из "железнодорожников" – в "моряки"

Черноморец заключил контракт с первым зимним новичком

Локомотив Київ

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Первым зимним новичком "Черноморца" стал полузащитник Магомед Кратов. Одесский клуб заключил с 20-летним футболистом контракт, и он стал полноправным членом команды "моряков".

Кратов на протяжении нескольких месяцев находился на просмотре в Одессе, появившись в расположении "черно-синих" еще в разгар октября. До приезда в "Черноморец" он играл во второй лиге за киевский "Локомотив".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Кратов хорошо отработал десять дней нынешнего года и на правах полноценного игрока нашего клуба поедет на тренировочный сбор в Турцию, – сказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол главный тренер одесситов Александр Бабич.

– Планируем попробовать его на разных позициях в контрольных матчах на турецких полях – как в опорной зоне, так и в роли центрального защитника. Он, надеюсь, будет боевой единицей нашей команды.

По теме
yellow-arrow
Пушич: Для меня игровые схемы являются "телефонными номерами", они мне ни о чем не говорят
yellow-arrow
Спортдир Руха: Шовковский хотел оставить Слюбика, но не гарантировал ему место в основе
yellow-arrow
Обновление. Шовковский даст Окону последний шанс
Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
18.01.2025 в 01:21
что творит Бабич набирает одних защитников --когда нужны нападающие--уберите его с ЧО эта дорога в 1 лигу
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
18.01.2025 в 01:21
что творит Бабич набирает одних защитников --когда нужны нападающие--уберите его с ЧО эта дорога в 1 лигу
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
18.01.2025 в 00:12
Готуються до першої ліги
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости