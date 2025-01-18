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Черноморец заключил контракт с первым зимним новичком
Из "железнодорожников" – в "моряки"
Локомотив Київ
Первым зимним новичком "Черноморца" стал полузащитник Магомед Кратов. Одесский клуб заключил с 20-летним футболистом контракт, и он стал полноправным членом команды "моряков".
Кратов на протяжении нескольких месяцев находился на просмотре в Одессе, появившись в расположении "черно-синих" еще в разгар октября. До приезда в "Черноморец" он играл во второй лиге за киевский "Локомотив".
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– Кратов хорошо отработал десять дней нынешнего года и на правах полноценного игрока нашего клуба поедет на тренировочный сбор в Турцию, – сказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол главный тренер одесситов Александр Бабич.
– Планируем попробовать его на разных позициях в контрольных матчах на турецких полях – как в опорной зоне, так и в роли центрального защитника. Он, надеюсь, будет боевой единицей нашей команды.
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