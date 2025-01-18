"Жду конкретику": Безбородько прокомментировал возможный переход в Черноморец

Украинский нападающий Денис Безбородько прокомментировал свое текущее состояние карьеры.

“ – Можете подтвердить, что Вы расторгли контракт с "Колосом" и имеет предложение "Черноморца"? – Да, с "Колосом" разошлись, расторгли контракт. А дальше жду конкретику, пока не могу сказать, где окажусь”, – сказал Безбородько в комментарии Tribuna.com.

В первой половине сезона нападающий провел 11 матчей в Украинской Премьер-лиге и не отличился ни одним результативным действием. Это был его третий сезон подряд в расположении коваливцев.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 300 тысяч евро.