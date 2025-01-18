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"Жду конкретику": Безбородько прокомментировал возможный переход в Черноморец

Премьер-лига

В этом сезоне он не был результативным

"Жду конкретику": Безбородько прокомментировал возможный переход в Черноморец

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский нападающий Денис Безбородько прокомментировал свое текущее состояние карьеры.

– Можете подтвердить, что Вы расторгли контракт с "Колосом" и имеет предложение "Черноморца"?

– Да, с "Колосом" разошлись, расторгли контракт.

А дальше жду конкретику, пока не могу сказать, где окажусь”, – сказал Безбородько в комментарии Tribuna.com.

В первой половине сезона нападающий провел 11 матчей в Украинской Премьер-лиге и не отличился ни одним результативным действием. Это был его третий сезон подряд в расположении коваливцев.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 300 тысяч евро.

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
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