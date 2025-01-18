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"Жду конкретику": Безбородько прокомментировал возможный переход в Черноморец
В этом сезоне он не был результативным
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский нападающий Денис Безбородько прокомментировал свое текущее состояние карьеры.
“ – Можете подтвердить, что Вы расторгли контракт с "Колосом" и имеет предложение "Черноморца"?
– Да, с "Колосом" разошлись, расторгли контракт.
А дальше жду конкретику, пока не могу сказать, где окажусь”, – сказал Безбородько в комментарии Tribuna.com.
В первой половине сезона нападающий провел 11 матчей в Украинской Премьер-лиге и не отличился ни одним результативным действием. Это был его третий сезон подряд в расположении коваливцев.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 300 тысяч евро.
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