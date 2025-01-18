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Клуб с МЛС заинтересовался украинским вингером
Сообщает Романо
Фото: ФК Шахтар
К украинскому вингеру Александру Зубкову проявляет интерес клуб из МЛС и турецкой лиги.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Сан-Диего" и турецкий "Трабзонспор" хотят подписать вингера донецкого "Шахтера" Александра Зубкова. Заинтересован ли 28-летний полузащитник в переходе в один из этих клубов, пока неизвестно, однако представители двух клубов встречались с представителями "горняков".
Добавим, что если дело дойдет до продажи, "Шахтер" хочет получить за игрока около 10 миллионов евро. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.
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