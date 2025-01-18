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Все-таки будет в Карпатах? Львы возьмут на сбор еще одного игрока Руха
В общем – четыре футболиста
Фото: УАФ
Сегодня у львовских "Карпат" запланирован выезд на сбор в Турцию. В составе "львов" произошло обновление.
Как сообщает ТаТоТаке, тренер Владислав Лупашко возьмет с собой сразу четырех футболистов "Руха". Кроме упомянутых ранее Олега Федора, Ильи Квасницы и Игоря Краснопира вместе с "Карпатами" поедет и Алексей Сыч.
В то же время большая вероятность того, что Евгений Пастух вторую половину сезона проведет в "Рухе". То же касается и Марко Сапуги, который продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы и неудачной операции.
"Наличие в обойме "Карпат" Сыча почти наверняка свидетельствует о том, что соглашение между двумя львовскими клубами все же состоится и в ближайшее время мы узнаем все его детали", - заявляет ТаТоТаке.
"Карпаты" сегодня доберутся в Краков, где проведут ночь. А завтра, 19 января, уже отправятся самолетом в Белек.
Первый спарринг львовян запланирован на 24 января против венгерского "Кечкемета".
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