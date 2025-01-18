Кривбасс покинул легионер. Ивуарийский игрок будет играть в Греции

"Кривбасс" в своем Instagram сообщил об уходе ивуарийского вингера Жан-Мореля По.

Жан-Морель По присоединился к "Кривбассу" летом 2023 года. За этот период ивуарийский вингер отыграл 21 матч, в которых забил один гол.

После украинской команды Жан-Морель По продолжит карьеру во втором дивизионе Греции.