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Кривбасс покинул легионер. Ивуарийский игрок будет играть в Греции

Премьер-лига

Записали трогательное видео

Кривбасс покинул легионер. Ивуарийский игрок будет играть в Греции

Instagram

Новина українською

"Кривбасс" в своем Instagram сообщил об уходе ивуарийского вингера Жан-Мореля По.

Жан-Морель По присоединился к "Кривбассу" летом 2023 года. За этот период ивуарийский вингер отыграл 21 матч, в которых забил один гол.

После украинской команды Жан-Морель По продолжит карьеру во втором дивизионе Греции.

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Кривбасс (Кривой Рог) Жан Морель По
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
18.01.2025 в 12:03
Правильно. Спихнули незабивной шлак.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
18.01.2025 в 12:03
Правильно. Спихнули незабивной шлак.
Ответить
0
0

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