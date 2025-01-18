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Кривбасс покинул легионер. Ивуарийский игрок будет играть в Греции
Записали трогательное видео
"Кривбасс" в своем Instagram сообщил об уходе ивуарийского вингера Жан-Мореля По.
Жан-Морель По присоединился к "Кривбассу" летом 2023 года. За этот период ивуарийский вингер отыграл 21 матч, в которых забил один гол.
После украинской команды Жан-Морель По продолжит карьеру во втором дивизионе Греции.
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Источник:Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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oda1979 (Запорожье)
18.01.2025 в 12:03
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