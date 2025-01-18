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Защитник Кривбасса может оказаться в середняке УПЛ. Известна сумма трансфера
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Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" может оказаться в середняке Украинской Премьер-Лиги.
По информации канала "Inside UPL", 23-летний защитник криворожского клуба Александр Драмбаев может в ближайшее время оказаться в "ЛНЗ".
По словам источника, футболист сейчас находится на сборах с "Кривбассом" в Испании. Но может присоединиться к сборам черкасского клуба, которые тоже проходят в этой стране.
Трансфер может обойтись "ЛНЗ" в 600 тысяч евро. Также "Шахтер" получит процент от продажи, поскольку владеет определенными правами на Драмбаева.
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Александр Драмбаев в этом сезоне провел 20 матчей за "Кривбасс", в которых забил гол и получил одну желтую карточку.
В "Кривбасс" защитник перешел из донецкого "Шахтера" в июле 2024 года за 180 тысяч евро.
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