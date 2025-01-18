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Ребров приехал на тренировку одного из клубов УПЛ в Испании
Получил подарки от команды
Фото: ФК ЛНЗ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировку ЛНЗ, который проводят сбор в Испании. Об этом сообщили черкасцы на своих официальных ресурсах.
“Главный тренер сборной Украины посетил тренировку ЛНЗ. Сергей Ребров посетил наш рабочий процесс на собрании в Испании”, – говорится в сообщении клуба.
Также Ребров пообщался с главным тренером ЛНЗ Романом Григорчуком и получил подарки от клуба.
Первый матч черкасцы проведут 23 января и сыграют с ДВТК, который идет на третьем месте в чемпионате Венгрии.
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