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Замена Крупскому. Ворскла арендует опытного правого защитника Металлиста 1925

Премьер-лига
Обновлено

Скорее даже универсала

Замена Крупскому. Ворскла арендует опытного правого защитника Металлиста 1925

Фото: НК Верес

Новина українською

"Ворскла" арендует правого защитника "Металлиста 1925" Евгения Пасича. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Соглашение будет оформлено до конца текущего сезона.

“Контракт 31-летнего игрока с “Металлистом 1925” был рассчитан еще на полтора года, но Пасич мог стать частью соглашения между клубами относительно Крупского.

Как и Крупский, Евгений отличается универсализмом – способен сыграть на обоих флангах обороны и справа в полузащите”, – говорится в сообщении ТаТоТаке.

Правый защитник "Ворсклы" Илья Крупский вскоре присоединится к "Металлисту 1925", поэтому полтавчане ищут ему замену. Одним из вариантов был Ярослав Кисиль, однако он уже сыгран за два клуба этого сезона.

Добавим, что на счету Евгения Пасича 144 матча в рамках УПЛ. Также в текущем сезоне он провел 10 поединков за "Металлист 1925".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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