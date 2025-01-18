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Кто отдал больше всего передач в первой части сезона в УПЛ

Премьер-лига

Wyscout опубликовал топ-5

Кто отдал больше всего передач в первой части сезона в УПЛ

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Wyscout опубликовал данные, кто больше всего отдал передач в первой части сезона в УПЛ.

На первом месте разместился защитник "Шахтера" Валерий Бондарь. Он имеет больше всего передач в этом сезоне, в его активе 1140 передач. На втором месте разместился также игрок "горняков", а именно Николай Матвиенко.

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3. Шабанов - 1066;

4. В. Бондаренко - 978;

5. Кампос - 964.

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Источник:
upltv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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