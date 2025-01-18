В поисках смысла. Почему Крупский остановился на Металлисте 1925

Переход Ильи Крупского в “Металлист 1925”, о котором вскоре объявлят официально, вызвал широкий резонанс. В сторону футболиста смотрели из MLS, прогуливали новости на счет Европы, писалось о “Динамо” и “Шахтере”.

Последние приблизились на расстояние вытянутой руки — активировали клаусулу в 3 миллиона евро, согласно условиям которой фулбек должен был вступить в обязательные переговоры и по сути лишь согласовать личный контракт. Все это произошло на фоне аналогичных действий, продемонстрированных харьковчанами, но как-то не верилось, что один из самых перспективных защитников все же выберет такой неожиданный вариант.

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На чашах весов — супервыгодный персональный договор, бонус в 1 миллион иностранной валюты (так заверили инсайдеры), погоня за первой строчкой УПЛ и международные баталии. И рядом — бесспорно, амбициозный проект, но классом ниже. Пока что.

Сразу вспоминается лето 2023-го — тогда “Металлист 1925” также сильно удивил, когда в борьбе с “Днепром-1” нашел более удачные аргументы и в итоге приобрел Алексея Сидорова.

Картина похожа: “черно-желтые” вот-вот стартовали в квалификации ЛЧ, были способны похвастаться многими преимуществами, однако нападающий запорожского “Металлурга” выбрал борца за выживание. Секрет прост — “МХ 1925” заплатил 275 тысяч евро (что меньше, чем предлагали днепряне), но опередил конкурента благодаря другим финансовым “плюшкам”, фактически равным сумме трансфера.

Теперь — Крупский. В чем его мотивация? Предлагаем разобраться.

Позиции Патрика ван Леувена банально крепче

Президент харьковчан Владимир Носов не просто так пригласил Патрика ван Леувена. Нидерландский специалист хорошо зарекомендовал себя в украинском пространстве, несмотря на увольнение из «Шахтера» не лишился авторитета и, что главное, дает удовлетворительный результат.

“Металлист 1925” находится среди лидеров группы В и явно не собирается засиживаться во втором по знаковости дивизионе (иначе бы не платил такие деньги за одного игрока). Команда удерживает на балансе Василия Кравца, Владлена Юрченко, Владимира Салюка, Игоря Снурницына, Владислава Калитвинцева и еще несколько имен, которым знакома УПЛ; словом, потенциал присутствует и при хорошем раскладе ван Леувен точно останется на посту.

Любому исполнителю важно работать рядом с тренером, который изначально привел его в состав. Тогда есть четкое осознание ситуации, соответствующие ожидания и относительная уверенность в завтрашнем дне. Вот только это не касается Марино Пушича.

При всем уважении к боснийцу, но только ленивый не прокомментировал его положение у руля “горняков”. О'кей, закроем глаза на ЛЧ (трудности с логистикой, отсутствие достаточного времени на восстановление, общий регресс УПЛ — все годится для того, чтобы “опустить” еврокубки).

Однако третья строчка турнирной таблицы? Да, можно отметить, что еще ничего не потеряно (тем более в распоряжении приостановлен матч с “Кривбассом”). Впрочем, это не отменяет того, что Пушич серьезно отстает, не демонстрирует взвешенность при принятии решений и обременен шквальной критикой. Еще один-два прокола, которые дополнительно бросят тень на амбиции относительно национального золота, и вполне вероятно, что терпение Рината Ахметова таки лопнет.

Нужна ли Крупскому лишняя головная боль? Есть высокий риск оказаться в слишком турбулентной среде и неизвестности. Кто знает, кем будет преемник? Зачем это все?

Крупский поставил на постоянную практику, а не деньги

Повторимся — Илья вынужден выслушать приглашения желающих клубов, если те воспользовались правом немедленного выкупа. Появление “Шахтера” и “Металлиста 1925” дало альтернативу, и кажется, мы знаем, чем еще руководствовался парень.

Правый фулбек непременно бы встретился с конкуренцией, навязанной Ефимом Коноплей и Винисиусом Тобиасом. Не удивимся, если кто-то упрекнет в стиле: а что же это за профессионал такой, если не хочет бороться за место под солнцем? Мы убеждены, что Крупскому необходима стабильная практика — “оранжево-черные” готовы немало заплатить, но не предоставят никаких гарантий выхода на поле.

Вряд ли у Пушича есть люфт для экспериментов и время на быструю и полную адаптацию новичка — менеджер наоборот нуждается в опциях, которые принесут положительные показатели здесь и сейчас. Как бы это ни звучало, но это вопрос собственного выживания — поскольку Марино до сих пор находится на посту, то, похоже, заверил высшее руководство в реальности выполнения задач. Поэтому мы охотно поверим в сценарий, где бывший полтавчанин примерно повторит судьбу Кирилла Фесюна — “Шахтер” взял голкипера на перспективу и вообще не задействовал в сезоне.

Учитывая амплуа Крупскому было бы легче, но даже Тобиас — нечастый гость. В 6 поединках, проведенных в УПЛ (451 минута), бразилец оформил 4 ассиста, однако и здесь есть нюанс. Винисиус — конечно, молодец, но принес пользу против львовских “Карпат”, которые только поднялись в “вышку”, “Оболони” (претендент на вылет), тяжелых “Зари” и “Ворсклы”, где Юрий Максимов устроил разгон. Ну если сам член кантеры мадридского “Реала” не появляется в более статусных матчах (с “Александрией” получил 12 минут), то что следует думать Илье?

Сборник U-21 стопроцентно хочет поехать на Евро, организованный в Словакии, привык не просто к котировке тренером, а был едва ли не самым светлым пятном “зелено-белых” — то есть, может требовать конкретики.

“Металлист 1925”? Не забывайте, что Патрик ван Леувен умеет эффективно “прокачивать” молодежь (человек подготовил Зинченко, Малиновского и многих других), поэтому есть ощущение, что тщательно присмотрится к защитнику. Голландец хорошо удерживал баланс между получением результата и ставкой на подрастающее поколение в луганской “Заре” — это с радостью подтвердит Владимир Бражко.

Но будем откровенны — где-то высокий ценник будет заставлять ван Леувена чаще полагаться на Крупского. Никто не говорит, что Дмитрий Капинус и Евгений Пасич не подходят, однако их соперник способен принести новый бэкграунд и оживить команду.

Понес ли “Шахтер” репутационный удар, ведь услышал “нет”? Почему-то есть впечатление, что «горняки» прежде всего стремились поиграть бицепсами, а резкое повышение бонусов “любой ценой” — прихоть, как раз свойственная олигархам. Мол, “покупается все и мы это докажем”. Глобально дончане нисколько не ударили лицом в грязь, а если Илья сохранит актуальность и действительно будет нужен, как кровь из носу, то поверьте — Палкин и Срна обратятся еще раз и еще раз.

Фото - UA-Футбол, Getty Images/Global Images Ukraine