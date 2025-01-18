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Лехия Гданьск – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Первый контрольный матч для украинского клуба
Фото: ФК Полісся
"Полесье" проведёт первый контрольный матч на сборах.
В этом клубе играют шесть украинских игроков. Но сейчас они одни из аутсайдеров чемпионата Польши, находящиеся на 17-м месте в таблице. Польский клуб провёл уже один матч на сборах. В котором победил "ОФК Белград"
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Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на клубном YouTube канале
Контрольный матч
18 января 2025. Турция
"Лехия Гданськ" - "Полесье"
Трансляция: клубный YouTube канал
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