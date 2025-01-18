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Лехия Гданьск – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Первый контрольный матч для украинского клуба

Лехия Гданьск – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" проведёт первый контрольный матч на сборах.

В этом клубе играют шесть украинских игроков. Но сейчас они одни из аутсайдеров чемпионата Польши, находящиеся на 17-м месте в таблице. Польский клуб провёл уже один матч на сборах. В котором победил "ОФК Белград"

Житомирский клуб ушёл на паузу в Украинской Премьер-Лиге на пятом месте

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на клубном YouTube канале

Контрольный матч

18 января 2025. Турция

"Лехия Гданськ" - "Полесье"

Трансляция: клубный YouTube канал

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Контрольный матч Лехия (Гданьск) Полесье (Житомир)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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