Лехия Гданьск – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

"Полесье" проведёт первый контрольный матч на сборах.

В этом клубе играют шесть украинских игроков. Но сейчас они одни из аутсайдеров чемпионата Польши, находящиеся на 17-м месте в таблице. Польский клуб провёл уже один матч на сборах. В котором победил "ОФК Белград"

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Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

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Контрольный матч

18 января 2025. Турция

"Лехия Гданськ" - "Полесье"

Трансляция: клубный YouTube канал