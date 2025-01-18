Соперник Полесья представил состав на матч. В старте четыре украинца

Житомирское "Полесье" проведёт первый матч на сборах в Турции против "Лехии" Гданськ.

В стартовом составе "Лехии" три украинских игрока: полузащитники Антон Царенко и Иван Желижко, левый вингер Максим Хлан и нападающий Богдан Вьюнник.

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W takim składzie rozpoczniemy sparing z FC Polissya Zhytomyr ????



Zaczynamy o 13:00 (czasu polskiego) ⌚️#BiałoZieloneBelek pic.twitter.com/jvFYPiB4vt — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) January 18, 2025

"Лехия" проводит на сборах второй матч. Поединок против "ОФК Белград" закончился со счётом 4:2 в пользу польского клуба.

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Матч начнётся в 14:00 по киевскому времени. Трансляцию матча смотрите на нашем сайте.