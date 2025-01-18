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Карпаты представили расписание матчей на сборах
Львовский клуб проведёт шесть матчей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Карпаты" представили расписание матчей на сборах
Львовский клуб проведёт шесть контрольных матчей. Первый поединок состоится 24 января против венгерского "Кечкемета", который занимает последнее место в Чемпионате Венгрии. Последний поединок "Карпаты" сыграют против "Полесья" 12 февраля
Расписание матчей
- 24 января против венгерского "Кечкемета"
- 25 января против чешского "Богемианса"
- 31 января против польской "Термалики"
- 7 февраля против грузинского "Динамо Батуми"
- 12 февраля против житомирского "Полесья"
Напомним, что "Карпаты" ушли на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги.
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Источник:Карпати
Опубликовал: Владислав Прийменко
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