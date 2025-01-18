"Карпаты" представили расписание матчей на сборах

Львовский клуб проведёт шесть контрольных матчей. Первый поединок состоится 24 января против венгерского "Кечкемета", который занимает последнее место в Чемпионате Венгрии. Последний поединок "Карпаты" сыграют против "Полесья" 12 февраля

Расписание матчей

24 января против венгерского "Кечкемета"

25 января против чешского "Богемианса"

31 января против польской "Термалики"

7 февраля против грузинского "Динамо Батуми"

12 февраля против житомирского "Полесья"

Напомним, что "Карпаты" ушли на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги.