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Карпаты представили расписание матчей на сборах

Премьер-лига

Львовский клуб проведёт шесть матчей

Карпаты представили расписание матчей на сборах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Карпаты" представили расписание матчей на сборах

Львовский клуб проведёт шесть контрольных матчей. Первый поединок состоится 24 января против венгерского "Кечкемета", который занимает последнее место в Чемпионате Венгрии. Последний поединок "Карпаты" сыграют против "Полесья" 12 февраля

Расписание матчей

  • 24 января против венгерского "Кечкемета"
  • 25 января против чешского "Богемианса"
  • 31 января против польской "Термалики"
  • 7 февраля против грузинского "Динамо Батуми"
  • 12 февраля против житомирского "Полесья"

Напомним, что "Карпаты" ушли на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги.

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Владислав Прийменко
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