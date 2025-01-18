Пушич: Все статистические данные показывают нам, что Шахтер должен быть на вершине таблицы

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич считает, что его команда заслужила быть лидером УПЛ.

"Мы могли получить результат во всех играх, могли в них победить, но факт в том, что мы потеряли много очков в этих поединках, в большинстве из них – в конце матча.

Это очень болезненно, поэтому нам следует поработать над этим. Но то, как мы играли, и то, что мы показывали – действительно было неплохо, чтобы победить”.