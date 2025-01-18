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Пушич: Все статистические данные показывают нам, что Шахтер должен быть на вершине таблицы

Премьер-лига

Наставник горняков отмечает, что коллектив часто терял баллы

Пушич: Все статистические данные показывают нам, что Шахтер должен быть на вершине таблицы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич считает, что его команда заслужила быть лидером УПЛ.

"Мы могли получить результат во всех играх, могли в них победить, но факт в том, что мы потеряли много очков в этих поединках, в большинстве из них – в конце матча.

Это очень болезненно, поэтому нам следует поработать над этим. Но то, как мы играли, и то, что мы показывали – действительно было неплохо, чтобы победить”.

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"И теперь для меня очень важно все проанализировать – логично и без эмоций, рационально. Все статистические данные показывают нам, что на самом деле по ожидаемому количеству баллов мы должны находиться на вершине таблицы, но факт в том, что нас там нет.

Мне нужно смотреть на это очень критично и рассматривать это как большой вызов на вторую часть сезона – чтобы улучшить ситуацию, побеждать во многих поединках подряд, пытаться догнать конкурентов. Это возможно, впереди еще 14 матчей, за исключением кубковых встреч", – напомнил Пушич.

Уже в среду "оранжево-черные" будут играть с "Брестом" в Лиге чемпионов.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.01.2025 в 15:41
алень, убирай бондаренко - эту 4мошную тщедушную балерину, из-за которой на поле остаются 9 игроков + вратарь
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.01.2025 в 15:41
алень, убирай бондаренко - эту 4мошную тщедушную балерину, из-за которой на поле остаются 9 игроков + вратарь
Ответить
0
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