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Пушич: Все статистические данные показывают нам, что Шахтер должен быть на вершине таблицы
Наставник горняков отмечает, что коллектив часто терял баллы
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич считает, что его команда заслужила быть лидером УПЛ.
"Мы могли получить результат во всех играх, могли в них победить, но факт в том, что мы потеряли много очков в этих поединках, в большинстве из них – в конце матча.
Это очень болезненно, поэтому нам следует поработать над этим. Но то, как мы играли, и то, что мы показывали – действительно было неплохо, чтобы победить”.
"И теперь для меня очень важно все проанализировать – логично и без эмоций, рационально. Все статистические данные показывают нам, что на самом деле по ожидаемому количеству баллов мы должны находиться на вершине таблицы, но факт в том, что нас там нет.
Мне нужно смотреть на это очень критично и рассматривать это как большой вызов на вторую часть сезона – чтобы улучшить ситуацию, побеждать во многих поединках подряд, пытаться догнать конкурентов. Это возможно, впереди еще 14 матчей, за исключением кубковых встреч", – напомнил Пушич.
Уже в среду "оранжево-черные" будут играть с "Брестом" в Лиге чемпионов.
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