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Полесье уступило в первом контрольном матче
Для этого и нужны контрольные матчи
Фото: ФК Полісся
"Полесье" уступило в первом контрольном матче.
Матч против "Лехии" Гданьск житомирский клуб проиграл со счетом 0:1. Единственный гол на 90-й минуте забил Томас Бобчек.
"Полесье" сыграло два тайма разными составами:
Состав на первый тайм: Кудрик, Смоляков, Сарапий, Виалле, Хадрой (Майсурадзе), Бабенко, Караман, Йосефи (Битон), Гуцуляк, Крушинский, Пайшао.
Состав на второй тайм: Волынец, Михайличенко, Матич, Чоботенко (Майсурадзе), Майсурадзе (Тейлор), Мельниченко, Андриевский, Битон (Таллес), Назаренко, Леднев, Венделл.
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За польскую команду также играли украинцы. Антон Царенко сыграл 46 минут, Максим Хлан и Богдан Вьюнник играли 59 минут. Иван Желижко сыграл полный матч. Все игроки вышли со стартовых минут.
Следующий матч "Полесье" сыграет против чешского "Яблунеца" 25 января.
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