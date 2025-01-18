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Кривбасс определил лучший гол первой части сезона. Видео

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Кривбасс определил лучший гол первой части сезона. Видео

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" определил лучший гол первой части сезона.

Победителем Баттла голов по версии болельщиков "красно-черных" стал мяч Александра Драмбаева в ворота "ЛНЗ".

На последних минутах черкасская команда получила право на угловой. "Кривбасс" защитился и пошел в контратаку. Александр Драмбаев побежал и забил в пустые ворота.

Защитник обошел два гола полузащитника Максима Задераки против "Руха" и "Полесья".

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В этом сезоне Александр Драмбаев сыграл в 15-ти матчах "Кривбасса" в которых забил один гол.

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Кривбасс (Кривой Рог) Александр Драмбаев
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Источник:
Kryvbas
Опубликовал: Владислав Прийменко
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