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Кривбасс определил лучший гол первой части сезона. Видео
Заслужил?
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" определил лучший гол первой части сезона.
Победителем Баттла голов по версии болельщиков "красно-черных" стал мяч Александра Драмбаева в ворота "ЛНЗ".
На последних минутах черкасская команда получила право на угловой. "Кривбасс" защитился и пошел в контратаку. Александр Драмбаев побежал и забил в пустые ворота.
Защитник обошел два гола полузащитника Максима Задераки против "Руха" и "Полесья".
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В этом сезоне Александр Драмбаев сыграл в 15-ти матчах "Кривбасса" в которых забил один гол.
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