Кривбасс определил лучший гол первой части сезона. Видео

"Кривбасс" определил лучший гол первой части сезона.

Победителем Баттла голов по версии болельщиков "красно-черных" стал мяч Александра Драмбаева в ворота "ЛНЗ".

На последних минутах черкасская команда получила право на угловой. "Кривбасс" защитился и пошел в контратаку. Александр Драмбаев побежал и забил в пустые ворота.

Защитник обошел два гола полузащитника Максима Задераки против "Руха" и "Полесья".

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В этом сезоне Александр Драмбаев сыграл в 15-ти матчах "Кривбасса" в которых забил один гол.