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Черноморец возьмет в аренду двух футболистов Полесья
В том числе и Мустафаева
ФК Полісся
"Полесье" отпустит двух своих игроков в аренду. Клубом назначения станет одесский "Черноморец". Об этом сообщает ТаТоТаке.
До конца сезона в составе "моряков" будут выступать 23-летний полузащитник Эмиль Мустафаев и 20-летний защитник Богдан Панчишин.
Источник отмечает, что в случае Мустафаева арендное соглашение не содержит опции выкупа.
Воспитанник львовских "Карпат" и "Львова" Панчишин в первой половине сезона выступал в составе "Полесье-2". В рамках второй лиги он провел 11 полных матчей.
Воспитанник "Александрии" Мустафаев принял участие в 12 поединках первой команды "Полесье" в этом сезоне. В частности, дважды играл в Лиге конференций.
Напомним, что на момент зимней паузы "Черноморец" находится на 15 месте турнирной таблицы УПЛ – в зоне вылета.
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