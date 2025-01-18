Черноморец возьмет в аренду двух футболистов Полесья

"Полесье" отпустит двух своих игроков в аренду. Клубом назначения станет одесский "Черноморец". Об этом сообщает ТаТоТаке.

До конца сезона в составе "моряков" будут выступать 23-летний полузащитник Эмиль Мустафаев и 20-летний защитник Богдан Панчишин.

Источник отмечает, что в случае Мустафаева арендное соглашение не содержит опции выкупа.

Воспитанник львовских "Карпат" и "Львова" Панчишин в первой половине сезона выступал в составе "Полесье-2". В рамках второй лиги он провел 11 полных матчей.

Воспитанник "Александрии" Мустафаев принял участие в 12 поединках первой команды "Полесье" в этом сезоне. В частности, дважды играл в Лиге конференций.

Напомним, что на момент зимней паузы "Черноморец" находится на 15 месте турнирной таблицы УПЛ – в зоне вылета.