Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Из одного львовского клуба в другой. Рух подписал третьего новичка
До этого к команде присоединились Юрий Тлумак и Артур Ременяк
Фото: ФК Карпати Львів
"Рух" подписал игрока из "Карпат", полузащитника Артура Рябова.
По имеющейся информации, контракт Артура Рябова с "Рухом" рассчитан на 1,5 года.
Также в расположении "Руха" находятся такие игроки, как Богдан Козак из "Нивы Тернополь".
Напомним, что 21 января футболисты "Руха" отправятся на сбор в Словению.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Половина участников УПЛ попала в рейтинг лучших клубов планеты за последний год
- "Я бы забрал команду с поля": эксперт высказался о судействе в матче Реал – Сельта и эпизод с Луниным
- "Стараюсь не реагировать": жена Конопли ответила, как воспринимает давление общественности
- Дорогой трансфер. Саудовский клуб готовит предложение по киперу сборной Украины
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000