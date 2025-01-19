Из одного львовского клуба в другой. Рух подписал третьего новичка

"Рух" подписал игрока из "Карпат", полузащитника Артура Рябова.

По имеющейся информации, контракт Артура Рябова с "Рухом" рассчитан на 1,5 года.

Также в расположении "Руха" находятся такие игроки, как Богдан Козак из "Нивы Тернополь".

Напомним, что 21 января футболисты "Руха" отправятся на сбор в Словению.