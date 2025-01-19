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Из одного львовского клуба в другой. Рух подписал третьего новичка

Премьер-лига
Обновлено

До этого к команде присоединились Юрий Тлумак и Артур Ременяк

Из одного львовского клуба в другой. Рух подписал третьего новичка

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

"Рух" подписал игрока из "Карпат", полузащитника Артура Рябова.

По имеющейся информации, контракт Артура Рябова с "Рухом" рассчитан на 1,5 года.

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Также в расположении "Руха" находятся такие игроки, как Богдан Козак из "Нивы Тернополь".

Напомним, что 21 января футболисты "Руха" отправятся на сбор в Словению.

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Рух (Львов) Артур Рябов Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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