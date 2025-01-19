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Айнтрахт ищет замену Омару Мармушу

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Айнтрахт ищет замену Омару Мармушу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" собирается приобрести нападающего "Айнтрахта" Омара Мармуша. Поэтому немецкая команда ищет замену египтянину. Один из кандидатов на замену 25-летнему игроку - нападающий из "Марселя".

В "Марселе" руководство "Айнтрахта" заинтересовалось Элье Ваи, сообщает журналист Фабрис Хокинс. Отмечается, что интерес к 22-летнему Элье Ваи также проявляет "Вест Хэм".

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Однако "Марсель" хочет продать французского нападающего за 25 миллионов евро плюс бонусы. Такую сумму "Айнтрахт" может не потянуть.

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Марсель Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Омар Мармуш Элье Ваи
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Источник:
FabriceHawkins
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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