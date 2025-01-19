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Вратарь Кривбасса: Шведы, датчане - атлетичные соперники
Оценил сборы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков рассказал о том, как проходят первые тренировки на испанском зимнем сборе.
Проводим по две тренировки в день в отличных условиях, благодаря руководству Клуба и нашим защитникам и защитницам, которые защищают Украину. На первых занятиях поработали над точностью передач, ну и, конечно, занимаемся с тренером вратарей Тарасом Гребенюком.
На этом сборе в Испании "Кривбасс" тренируется сразу с пятью вратарями. Слышал был у тебя раньше такой опыт на сборах?
Наверное, что нет. Максимум было четыре. В прошлом году в Словению мы тоже ездили вчетвером. Даниил Сычев - очень молодой парень, поэтому будем помогать ему, ведь, вероятно, непросто психологически и физически в 14 лет тренироваться со взрослой командой.
Ты уже сказал о замечательных условиях на сборах. Какие цели на этот отрезок подготовки?
Да, прекрасные условия, поля, климат. Я очень люблю Испанию, мне нравится проводить здесь тренировочные сборы, ведь все на высоком уровне. С прошлых сборов уже знаем, что и где здесь находится.
Впереди - первые спарринги. Что думаешь о соперниках?
Уже изучал, с кем мы играем. Очень интересные команды. Шведы, датчане - атлетичные соперники. Также интересно будет встретиться на поле с "Олимпией", которая выбила "Полесье" из Лиги Конференций. Но каждая игра будет по-своему интересна и тяжелая для нас, ведь будем играть под нагрузками.
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