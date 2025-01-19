Игрок Кривбасса рассказал о том, что ожидает от первой игры в 2025 году

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук поделился своими эмоциями о первых тренировках на зимнем сборе.

Как проходят первые тренировки на сборе?

Все по плану, спасибо. Дорога выдалась нелегкой, но мы были готовы к этому. Здесь хорошая погода для качественных тренировок, поэтому все заряжены и настроены работать и готовиться к сезону.

Какие в целом ожидания от этого этапа подготовки к сезону?

Все понимают, что сборы не будут легкими. Но это футбольные сборы, так везде. Мы будем плодотворно работать, чтобы получить нужный для нас результат.

Уже через неделю - первый контрольный матч. Ожидаете игры?

Конечно. Все соперники плюс-минус одинакового уровня. Важным является именно первый спарринг, ведь мы первый раз после зимней паузы выйдем на поле и надо будет почувствовать игровой ритм. Также последний спарринг тоже будет выделяться, это будет генеральная репетиция перед сезоном. Надо быть готовыми к первой официальной игре против "Вереса".