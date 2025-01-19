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Игрок Кривбасса рассказал о том, что ожидает от первой игры в 2025 году

Премьер-лига

Нужно почувствовать игровой ритм

Игрок Кривбасса рассказал о том, что ожидает от первой игры в 2025 году

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук поделился своими эмоциями о первых тренировках на зимнем сборе.

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Как проходят первые тренировки на сборе?

Все по плану, спасибо. Дорога выдалась нелегкой, но мы были готовы к этому. Здесь хорошая погода для качественных тренировок, поэтому все заряжены и настроены работать и готовиться к сезону.

Какие в целом ожидания от этого этапа подготовки к сезону?

Все понимают, что сборы не будут легкими. Но это футбольные сборы, так везде. Мы будем плодотворно работать, чтобы получить нужный для нас результат.

Уже через неделю - первый контрольный матч. Ожидаете игры?

Конечно. Все соперники плюс-минус одинакового уровня. Важным является именно первый спарринг, ведь мы первый раз после зимней паузы выйдем на поле и надо будет почувствовать игровой ритм. Также последний спарринг тоже будет выделяться, это будет генеральная репетиция перед сезоном. Надо быть готовыми к первой официальной игре против "Вереса".

Напомним, что 24 января "Кривбасс" сыграет против словенской "Олимпии".

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Александр Романчук Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
19.01.2025 в 15:56
Ох и будут страдать копанка с дыркой..
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
19.01.2025 в 15:56
Ох и будут страдать копанка с дыркой..
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0
1
shura73 (угледар)
19.01.2025 в 16:15
сосать будет твой кривбасс у обоих.иди подмывайся убогий
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