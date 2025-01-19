"Раздевалка была безумной": легенда Карпат вспомнил матчи ЛЕ против Боруссии Д, Севильи и ПСЖ

Бывший полузащитник "Карпат" Самсон Годвин вспомнил момент своего прихода во львовский клуб.

“ – Как вы попали в "Карпаты"? Были какие-нибудь другие варианты?

– Были варианты в Германии. Но по определенным причинам мой агент посоветовал мне перейти в “Карпаты”, я к нему прислушался. Это решение было верным.

– Кто стал вашим лучшим товарищем в команде?

– У меня были хорошие отношения со всеми партнерами, потому у меня было много друзей. Когда я только приехал, большую помощь мне оказал мой соотечественник Эдвард Аньямке, который тогда играл в "Карпатах".

Во львовском клубе я пережил много замечательных моментов – это и выход в УПЛ и попадание в групповой этап Лиги Европы.

– В сезоне 2010/2011 "Карпаты" в Лиге Европы играли против "Боруссии" (Дортмунд), "Севильи" и "ПСЖ". Что чувствовали, увидев такой сумасшедший жребий?

– Да супер! Это был действительно отличный сезон для такой команды, как "Карпаты", мы были в группе с очень хорошими соперниками. "Карпатам" не удалось выйти в плей-офф, но нам очень понравилось участвовать в таких поединках против команд уровня Лиги чемпионов. Большинство из нас до сих пор вспоминают эти невероятные моменты.

– Какая атмосфера была в раздевалке?

– Атмосфера была безумной, мы отлично провели время. У нас была счастливая раздевалка”, – рассказал Годвин в интервью УФ.