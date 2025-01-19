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Кулач прошел просмотр в Ворскле. Решил ли Максимов оставить бывшего подопечного?
Полтавчане ищут усиление
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский нападающий Владислав Кулач прошел краткий просмотр в "Ворскле". В том числе принял участие в товарищеском матче против "Градец-Кралове", который полтавчане проиграли со счетом 0:3.
Как сообщает ТаТоТаке, несмотря на поражение, тренерский штаб определился с судьбой Кулача в положительном для нападающего ключе. На следующей неделе "Ворскла" официально сообщит о возвращении игрока.
Контракт с Владиславом будет подписан на полтора года.
Ранее Кулач уже выступал в составе "Ворсклы". Всего на его счету 33 гола и три ассиста в 64 матчах за полтавчан. В частности, в сезоне 2020-21 нападающий стал лучшим бомбардиром УПЛ, оформив 15 голов в 21 поединке.
Футболист находится без клуба с августа прошлого года. Его последним местом работы был армянский "Пюник", в котором он провел меньше месяца.
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