С новичками и списком спарринг-партнеров. Черноморец отправился на зарубежные сборы

Первый домашний этап подготовки к весенней части сезона-2024/25 у одесского "Черноморца" завершился. После десятидневной работы, которая проходила на клубной тренировочной базе в Совиньоне, футболисты получили два выходных, во время которых имели возможность не только немного отдохнуть, но и собрать чемоданы для дальнего путешествия за границу.

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Сегодня, 19 января, в 18 часов делегация "Черноморца" выехала из Одессы в Кишинев, где ее ждет вылет в Турцию. В 2:50 из столицы Молдовы команда "моряков" отправится в Анталию, где в течение трех с половиной недель будет чередовать ежедневные тренировки с контрольными матчами с соперниками из Косово, Болгарии, Румынии, Молдовы и других стран.

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- Всю грядущую ночь будем в дороге, - делится планами главный тренер "черно-синих" Александр Бабич. - Добравшись до места нашей дислокации в Сиде, мы поселимся в гостинице, позавтракаем и отдохнем. А уже где-то в 12:00 будет первая на сборе тренировка.

В составе "Черноморца" на турецкое Средиземноморье полетят новые футболисты - полноправный член команды Магомед Кратов, который пришел из киевского "Локомотива" и взятые в аренду Эмиль Мустафаев из житомирского "Полесья" и Богдан Панчишин из "Полесья-2".