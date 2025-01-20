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Динамо не планирует отпускать Герреро в другой клуб
В услугах форварда заинтересован мексиканский "Пумас"
Фото: ФК Динамо Київ
Нападающий "Динамо" Эдуардо Герреро не перейдет в мексиканский "Пумас", сообщает журналист Рикардо Икаса.
"Мексика вкладывает большие деньги в подписание игроков, но на данный момент киевское "Динамо" не рассматривает возможность аренды или продажи Герреро", - написал источник.
В текущем сезоне Эдуардо Герреро провел 18 матчей за киевлян и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.
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Источник:X (Twitter)
Опубликовал: Алина Ерофеева
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жека-киев (биг виладж)
20.01.2025 в 08:54
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