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Динамо не планирует отпускать Герреро в другой клуб

Премьер-лига

В услугах форварда заинтересован мексиканский "Пумас"

Динамо не планирует отпускать Герреро в другой клуб

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Нападающий "Динамо" Эдуардо Герреро не перейдет в мексиканский "Пумас", сообщает журналист Рикардо Икаса.

"Мексика вкладывает большие деньги в подписание игроков, но на данный момент киевское "Динамо" не рассматривает возможность аренды или продажи Герреро", - написал источник.

В текущем сезоне Эдуардо Герреро провел 18 матчей за киевлян и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

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Динамо (Киев) Эдуардо Герреро
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
20.01.2025 в 08:54
Коли я писав, шо Герреро фахівець з пішоходного футболу, і Динамо не допоможе, всі мене дизлайкали. Так грати міг і Супряга, який вже був. Я думаю шо мексиканці просто не дають за нього нічого суттєвого.
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Комментарии 3
жека-киев (биг виладж)
20.01.2025 в 08:54
Коли я писав, шо Герреро фахівець з пішоходного футболу, і Динамо не допоможе, всі мене дизлайкали. Так грати міг і Супряга, який вже був. Я думаю шо мексиканці просто не дають за нього нічого суттєвого.
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shura73 (угледар)
20.01.2025 в 08:29
какая польза от герреро в динамо?зачем его вообще брали?почему не продать пока есть возможность?
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fatov1986 (Лондон)
20.01.2025 в 08:25
Лошары
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