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Срна просматривал игрока на матче в Турции

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Срна просматривал игрока на матче в Турции

shakhtar.com

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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна посетил товарищеский матч между сербской "Войводиной" и софийской "Славией" (1:2) в Турции, пишет Telegraf.rs.

Как утверждает источник, хорват просматривал неназванного игрока "Войводины".

Срна просматривал игрока на матче в Турции - изображение 1

К слову, сербский клуб возглавляет еще один бывший игрок "Шахтера" Ненад Лалатович. Срна и Лалатович тесно дружили во время выступления в Украине. Кроме того, Лалатович успел поработать главным тренером "Зари", проведя у ее руля три недели.

Фото - Telegraf.rs

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Источник:
Telegraf.rs
Опубликовал: Алина Ерофеева
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