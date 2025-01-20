Срна просматривал игрока на матче в Турции

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна посетил товарищеский матч между сербской "Войводиной" и софийской "Славией" (1:2) в Турции, пишет Telegraf.rs.

Как утверждает источник, хорват просматривал неназванного игрока "Войводины".

К слову, сербский клуб возглавляет еще один бывший игрок "Шахтера" Ненад Лалатович. Срна и Лалатович тесно дружили во время выступления в Украине. Кроме того, Лалатович успел поработать главным тренером "Зари", проведя у ее руля три недели.

Фото - Telegraf.rs