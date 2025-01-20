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Срна просматривал игрока на матче в Турции
Потенциальный новичок?
shakhtar.com
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна посетил товарищеский матч между сербской "Войводиной" и софийской "Славией" (1:2) в Турции, пишет Telegraf.rs.
Как утверждает источник, хорват просматривал неназванного игрока "Войводины".
К слову, сербский клуб возглавляет еще один бывший игрок "Шахтера" Ненад Лалатович. Срна и Лалатович тесно дружили во время выступления в Украине. Кроме того, Лалатович успел поработать главным тренером "Зари", проведя у ее руля три недели.
Фото - Telegraf.rs
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Источник:Telegraf.rs
Опубликовал: Алина Ерофеева
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