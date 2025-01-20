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Крупский определился, где будет играть во второй части сезона
Финальное решение
Фото: ФК Ворскла
Защитник молодежной сборной Украины U-21 Илья Крупский после подписания контракта с "Металлистом 1925" начал поиск клуба уровня высшей лиги.
Там 20-летний футболист должен был провести вторую часть сезона вместо того, чтобы начинать в апреле выступления в чемпионской группе ПФЛ, где он сыграл бы только 8 матчей.
Как пишет ТаТоТаке, рассматривались и зарубежные варианты - в частности болгарский "Лудогорец". Но в итоге было принято финальное решение: ближайшие 5 месяцев Крупский отыграет на правах аренды в "Ворскле", которой и принадлежал до резонансного трансфера в "Металлист 1925".
"Металлист 1925" еще официально не объявлял о трансфере. Ранее сообщалось, что "Ворскла" в качестве компенсации получит порядка 3 млн евро.
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