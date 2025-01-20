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Полесье объявило о трансфере уругвайского форварда Батисты

Премьер-лига

Новый бомбардир "волков"

Полесье объявило о трансфере уругвайского форварда Батисты

Полісся

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Факундо Батиста стал игроком "Полесья", пишет пресс-служба житомирского клуба.

Контракт между сторонами подписан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон. Выступать за новую команду центральный нападающий из Уругвая будет под 9-м номером.

В стан "Полесья" Батиста перешел из мексиканского "Некакса". Последние полгода он выступал на правах аренды за уругвайский "Пеньяроль".

В течение карьеры Факундо принял участие в 169 матчах, в которых отметился 45 голами и 8 результативными передачами.

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