Премьер-лига
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Полесье объявило о трансфере уругвайского форварда Батисты
Новый бомбардир "волков"
Полісся
Факундо Батиста стал игроком "Полесья", пишет пресс-служба житомирского клуба.
Контракт между сторонами подписан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон. Выступать за новую команду центральный нападающий из Уругвая будет под 9-м номером.
В стан "Полесья" Батиста перешел из мексиканского "Некакса". Последние полгода он выступал на правах аренды за уругвайский "Пеньяроль".
В течение карьеры Факундо принял участие в 169 матчах, в которых отметился 45 голами и 8 результативными передачами.
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