Полесье объявило о трансфере уругвайского форварда Батисты

Факундо Батиста стал игроком "Полесья", пишет пресс-служба житомирского клуба.

Контракт между сторонами подписан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон. Выступать за новую команду центральный нападающий из Уругвая будет под 9-м номером.

В стан "Полесья" Батиста перешел из мексиканского "Некакса". Последние полгода он выступал на правах аренды за уругвайский "Пеньяроль".

В течение карьеры Факундо принял участие в 169 матчах, в которых отметился 45 голами и 8 результативными передачами.