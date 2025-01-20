Рух объявил о завершении сотрудничества с вингером

"Рух" и Фредди Плюман прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Полузащитник сборной Гваделупы присоединился к "желто-черным" летом 2023 года. С тех пор 29-летний Плюман в составе "Руха" провел 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Плюман продолжит карьеру в кипрском клубе "Неа Саламина".