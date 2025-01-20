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Рух объявил о завершении сотрудничества с вингером
Легионер уже нашел новый клуб
Фото: ФК Рух
"Рух" и Фредди Плюман прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт львовского клуба.
Полузащитник сборной Гваделупы присоединился к "желто-черным" летом 2023 года. С тех пор 29-летний Плюман в составе "Руха" провел 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Плюман продолжит карьеру в кипрском клубе "Неа Саламина".
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Источник:ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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