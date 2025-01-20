"Он очень сильный психолог". Экс-хавбек Динамо раскрыл методы работы Луческу

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Андриевский высказался о работе под руководством экс-тренера киевского клуба Мирчи Луческу.

- Когда Мистер пришел, он мне дал больше времени. Я был в этом плане доволен. Я ему тоже за это очень благодарен. После него я рос как футболист намного быстрее чем до этого.

- То, что я знаю, то, что он классный психолог?

- Да, он очень сильный психолог. Он дал нам уверенность в наших силах, и дал доверие многим футболистам, и они раскрылись. Да, Коля Шапаренко, например. Потому что там вот Коли, ну, я считаю, что в Украине он один из лучших сейчас футболистов, а до Луческу вообще на него не рассчитывали в "Динамо". Вот и он умел раскрыть футболистов, и чтобы они проявили себя как можно лучше. Вот поэтому его опыт, я думаю, дал многое.

- А как он это делает - уверенность. Он просто каждый день говорит - ты можешь или какими-то другими методами?

- Он говорит, что ты можешь. Иногда говорит "ты не можешь", но он тебе показывает, какие у тебя сильные стороны, и он знает, как ты можешь расти как футболист. Он видит твои сильные стороны за счет чего ты можешь, выделяться и быть максимально эффективным для команды.

- А с футболистами как лучше? Больше кнутом или пряником? Или зависит?

- Ко всем по-разному там. И кстати, это Мистер чувствовал постоянно, - рассказал Андриевский.