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"Он очень сильный психолог". Экс-хавбек Динамо раскрыл методы работы Луческу
Александр Андриевский - об опыте работы с румынским тренером
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший полузащитник "Динамо" Александр Андриевский высказался о работе под руководством экс-тренера киевского клуба Мирчи Луческу.
- Когда Мистер пришел, он мне дал больше времени. Я был в этом плане доволен. Я ему тоже за это очень благодарен. После него я рос как футболист намного быстрее чем до этого.
- То, что я знаю, то, что он классный психолог?
- Да, он очень сильный психолог. Он дал нам уверенность в наших силах, и дал доверие многим футболистам, и они раскрылись. Да, Коля Шапаренко, например. Потому что там вот Коли, ну, я считаю, что в Украине он один из лучших сейчас футболистов, а до Луческу вообще на него не рассчитывали в "Динамо". Вот и он умел раскрыть футболистов, и чтобы они проявили себя как можно лучше. Вот поэтому его опыт, я думаю, дал многое.
- А как он это делает - уверенность. Он просто каждый день говорит - ты можешь или какими-то другими методами?
- Он говорит, что ты можешь. Иногда говорит "ты не можешь", но он тебе показывает, какие у тебя сильные стороны, и он знает, как ты можешь расти как футболист. Он видит твои сильные стороны за счет чего ты можешь, выделяться и быть максимально эффективным для команды.
- А с футболистами как лучше? Больше кнутом или пряником? Или зависит?
- Ко всем по-разному там. И кстати, это Мистер чувствовал постоянно, - рассказал Андриевский.
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