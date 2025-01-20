Верес может подписать игрока, оказавшегося ненужным Металлисту 1925

"Верес" активно работает над усилением состава и планирует подписать контракт с защитником Вадимом Черваком, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".

25-летний игрок недавно покинул "Металлист 1925", где в этом сезоне сыграл всего 4 матча. Из-за нехватки игровой практики он стал ненужным тренерскому штабу харьковчан во главе с Патриком ван Леувеном.

Поиск центрального защитника для "Вереса" связан с проблемами на этой позиции в первой половине сезона. В клубе рассматривают возможность взять Червака на сборы, чтобы оценить его форму и перспективы.

Кроме того, к потенциальным новичкам (защитников) "Вереса" могут присоединиться еще двое защитников - Роман Савченко, который также потерял место в своем клубе ("Черноморце"), а также скауты клуба тщательно следят за ситуацией вокруг защитника Мирослава Мазура, который в последнее время выступал за рубежом, в частности в Латвии.