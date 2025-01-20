Андриевский - о лучшем периоде в Динамо: Когда мы стали чемпионами при Луческу

Бывший хавбек "Динамо" Александр Андриевский, который на днях перешел в "Полесье" на правах свободного агента, оценил период своих выступлений в киевском клубе.

"Горжусь, что я был в таком клубе, я очень благодарен за это. И Суркисам, и всем, кто причастен к этому. Потому что с детства я мечтал, с 7 лет, наверное, в "Динамо". Да, был в детской школе вот и мечтал, больше ста матчей сыграл.

Это может показаться не так и много, но этим горжусь и очень благодарен за этот период. И такой даже, самый лучший, наверное, период в "Динамо", если брать, то это, наверное, при Луческу, когда мы стали чемпионом.

Ну, я стал чемпионом, выиграли Кубок, Суперкубок, могу это выделить, мы играли с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. Прям классный период", - поделился Андриевский.