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УПЛ опустилась на 14 позиций. Опубликован рейтинг лучших лиг мира за 2024 год

Премьер-лига

Явный регресс

УПЛ опустилась на 14 позиций. Опубликован рейтинг лучших лиг мира за 2024 год

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг лучших национальных лиг мира 2024-го года.

УПЛ в этом топе заняла 38-е место. За год украинский чемпионат опустился на 12 позиций - с 24 ступеньки на 38-ю.

В тринадцатый раз за всю историю составления рейтинга (с 1991-го года) лучшей лигой мира признана итальянская Серия А. За ней следуют испанская Примера и английская Премьер-лига.

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Лучшие национальные чемпионаты по версии IFFHS:

  • 1. Италия - 1992 очка
  • 2. Испания - 1885
  • 3. Англия - 1871
  • 4. Бразилия - 1859
  • 5. Германия - 1606
  • 6 (10). Аргентина - 1184
  • 7. Португалия - 1170
  • 8 (6). Франция - 1125
  • 9. Бельгия - 1095,5
  • 10 (8). Нидерланды - 1015
  • 37 (26). Польша - 427,75
  • 38 (24). Украина - 427,5
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Источник:
IFFHS
Опубликовал: Александр Бураков
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