УПЛ опустилась на 14 позиций. Опубликован рейтинг лучших лиг мира за 2024 год

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг лучших национальных лиг мира 2024-го года.

УПЛ в этом топе заняла 38-е место. За год украинский чемпионат опустился на 12 позиций - с 24 ступеньки на 38-ю.

В тринадцатый раз за всю историю составления рейтинга (с 1991-го года) лучшей лигой мира признана итальянская Серия А. За ней следуют испанская Примера и английская Премьер-лига.

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Лучшие национальные чемпионаты по версии IFFHS: