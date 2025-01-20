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УПЛ опустилась на 14 позиций. Опубликован рейтинг лучших лиг мира за 2024 год
Явный регресс
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг лучших национальных лиг мира 2024-го года.
УПЛ в этом топе заняла 38-е место. За год украинский чемпионат опустился на 12 позиций - с 24 ступеньки на 38-ю.
В тринадцатый раз за всю историю составления рейтинга (с 1991-го года) лучшей лигой мира признана итальянская Серия А. За ней следуют испанская Примера и английская Премьер-лига.
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Лучшие национальные чемпионаты по версии IFFHS:
- 1. Италия - 1992 очка
- 2. Испания - 1885
- 3. Англия - 1871
- 4. Бразилия - 1859
- 5. Германия - 1606
- 6 (10). Аргентина - 1184
- 7. Португалия - 1170
- 8 (6). Франция - 1125
- 9. Бельгия - 1095,5
- 10 (8). Нидерланды - 1015
- 37 (26). Польша - 427,75
- 38 (24). Украина - 427,5
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