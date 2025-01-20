Официально. Карпаты подписали четырех лидеров Руха

"Карпаты" объявили о подписании четырех игроков "Руха". Новичками клуба стали полузащитники Олег Федор и Илья Квасница, нападающий Игорь Краснопир и защитник Алексей Сыч.

Пресс-служба "львов" забавно представила футболистов в стиле сериала "Игра в Кальмара".

Краснопир и Сыч заключили долгосрочные контракты с "Карпатами". Квасница и Федор будут защищать цвета клуба на условиях аренды с "Рухом" с последующим обязательством выкупа в течение 2025 года.

Также из этого следует сделать вывод, что соглашение между двумя львовскими клубами таки состоялось.

Первый спарринг "Карпат" запланирован на 24 января против венгерского "Кечкемета".