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Официально. Карпаты подписали четырех лидеров Руха

Премьер-лига
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Оригинально представили

Официально. Карпаты подписали четырех лидеров Руха

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

"Карпаты" объявили о подписании четырех игроков "Руха". Новичками клуба стали полузащитники Олег Федор и Илья Квасница, нападающий Игорь Краснопир и защитник Алексей Сыч.

Пресс-служба "львов" забавно представила футболистов в стиле сериала "Игра в Кальмара".

Краснопир и Сыч заключили долгосрочные контракты с "Карпатами". Квасница и Федор будут защищать цвета клуба на условиях аренды с "Рухом" с последующим обязательством выкупа в течение 2025 года.

Также из этого следует сделать вывод, что соглашение между двумя львовскими клубами таки состоялось.

Первый спарринг "Карпат" запланирован на 24 января против венгерского "Кечкемета".

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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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