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Хавбек Шахтера хочется вернуться в Бразилию
Горняки взяли время для раздумий до четверга
instagram.com/fcshakhtar
Полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес намерен покинуть клуб. В услугах футболиста заинтересован "Ботафого".
Как сообщает журналист Луис Антунеш, дончане запросили крайний срок до 23 января, чтобы дать ответ на предложение бразильского клуба.
Сам 21-летний бразилец якобы заинтересован в возвращении на родину.
Напомним, Гомес присоединился к "Шахтеру" в январе 2024 года из "Васко да Гама" за 12 млн евро. В текущем сезоне он отыграл 18 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых отдал 3 ассиста.
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