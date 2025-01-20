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Хавбек Шахтера хочется вернуться в Бразилию

Премьер-лига

Горняки взяли время для раздумий до четверга

Хавбек Шахтера хочется вернуться в Бразилию

instagram.com/fcshakhtar

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Полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес намерен покинуть клуб. В услугах футболиста заинтересован "Ботафого".

Как сообщает журналист Луис Антунеш, дончане запросили крайний срок до 23 января, чтобы дать ответ на предложение бразильского клуба.

Сам 21-летний бразилец якобы заинтересован в возвращении на родину.

Напомним, Гомес присоединился к "Шахтеру" в январе 2024 года из "Васко да Гама" за 12 млн евро. В текущем сезоне он отыграл 18 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых отдал 3 ассиста.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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