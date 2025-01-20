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Источник: Карпаты усилятся опорником из Аргентины

Премьер-лига

Сделка почти оформлена

Источник: Карпаты усилятся опорником из Аргентины

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Карпаты" близки к аренде опорного полузащитника аргентинского "Расинга" Патрисиу Танды, пишет ТаТоТаке.

По информации источника, 22-летний футболист уже прошел медосмотр в лагере львовского клуба в Турции.

Отмечается, что трудовое соглашение стороны подпишут до 31 декабря 2025 года. В нем будет предусмотрена опция выкупа аргентинца.

Прошлый сезон Танда провел в "Унион Санта Фе". За это время он сыграл 22 матча, не отметившись ни в одном из них результативными действиями.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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