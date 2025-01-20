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Источник: Карпаты усилятся опорником из Аргентины
Сделка почти оформлена
Getty Images/Global Images Ukraine
"Карпаты" близки к аренде опорного полузащитника аргентинского "Расинга" Патрисиу Танды, пишет ТаТоТаке.
По информации источника, 22-летний футболист уже прошел медосмотр в лагере львовского клуба в Турции.
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Отмечается, что трудовое соглашение стороны подпишут до 31 декабря 2025 года. В нем будет предусмотрена опция выкупа аргентинца.
Прошлый сезон Танда провел в "Унион Санта Фе". За это время он сыграл 22 матча, не отметившись ни в одном из них результативными действиями.
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