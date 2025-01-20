Источник: Карпаты усилятся опорником из Аргентины

"Карпаты" близки к аренде опорного полузащитника аргентинского "Расинга" Патрисиу Танды, пишет ТаТоТаке.

По информации источника, 22-летний футболист уже прошел медосмотр в лагере львовского клуба в Турции.

Читайте также Официально. Карпаты подписали четырех лидеров Руха

Отмечается, что трудовое соглашение стороны подпишут до 31 декабря 2025 года. В нем будет предусмотрена опция выкупа аргентинца.

Прошлый сезон Танда провел в "Унион Санта Фе". За это время он сыграл 22 матча, не отметившись ни в одном из них результативными действиями.