"Одни из самых тяжелых в моей карьере". Андриевский оценил нагрузку на сборах в Полесье

Полузащитник "Полесья" Александр Андриевский рассказал о зимних тренировочных сборах в составе житомирского клуба.

- Неделя на сборах, насколько тяжелая или нетрудная? Силы еще есть? Впереди еще месяц.

- Да тяжелые, конечно, в принципе это же не что-то такое новое, поэтому привык уже к таким нагрузкам на сборах. Поэтому нормально, еще месяц.

- Тебе есть с чем сравнить. В принципе эти сборы в "Полесье" они тяжелее, чем были там в "Динамо" в твоей карьере, в "Заре"?

- Ну одни из таких самых тяжелых, я думаю.

- Остается ли времени перед сном книжку полистать, или интернет, или ложишься и все?

- Да есть время, вечером есть. В обед не так много, потому что там 2 часа свободного времени между тренировками и хочется поспать, а вечером есть.

- Значит надо чтобы еще больше бегали, чтобы не было даже мыслей об этом.

- Возможно.