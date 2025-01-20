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"Одни из самых тяжелых в моей карьере". Андриевский оценил нагрузку на сборах в Полесье

Премьер-лига
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Приходится серьезно выкладываться

"Одни из самых тяжелых в моей карьере". Андриевский оценил нагрузку на сборах в Полесье

Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Александр Андриевский рассказал о зимних тренировочных сборах в составе житомирского клуба.

- Неделя на сборах, насколько тяжелая или нетрудная? Силы еще есть? Впереди еще месяц.

- Да тяжелые, конечно, в принципе это же не что-то такое новое, поэтому привык уже к таким нагрузкам на сборах. Поэтому нормально, еще месяц.

- Тебе есть с чем сравнить. В принципе эти сборы в "Полесье" они тяжелее, чем были там в "Динамо" в твоей карьере, в "Заре"?

- Ну одни из таких самых тяжелых, я думаю.

- Остается ли времени перед сном книжку полистать, или интернет, или ложишься и все?

- Да есть время, вечером есть. В обед не так много, потому что там 2 часа свободного времени между тренировками и хочется поспать, а вечером есть.

- Значит надо чтобы еще больше бегали, чтобы не было даже мыслей об этом.

- Возможно.

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Источник:
https://polissyafc.com/news/oleksandr-andrievskij-comu-pisov-z-dinamo-rezultat-matcu-akij-hoce-zabuti-gra-z-messi
Опубликовал: Александр Бураков
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