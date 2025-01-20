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"Одни из самых тяжелых в моей карьере". Андриевский оценил нагрузку на сборах в Полесье
Приходится серьезно выкладываться
Полісся
Полузащитник "Полесья" Александр Андриевский рассказал о зимних тренировочных сборах в составе житомирского клуба.
- Неделя на сборах, насколько тяжелая или нетрудная? Силы еще есть? Впереди еще месяц.
- Да тяжелые, конечно, в принципе это же не что-то такое новое, поэтому привык уже к таким нагрузкам на сборах. Поэтому нормально, еще месяц.
- Тебе есть с чем сравнить. В принципе эти сборы в "Полесье" они тяжелее, чем были там в "Динамо" в твоей карьере, в "Заре"?
- Ну одни из таких самых тяжелых, я думаю.
- Остается ли времени перед сном книжку полистать, или интернет, или ложишься и все?
- Да есть время, вечером есть. В обед не так много, потому что там 2 часа свободного времени между тренировками и хочется поспать, а вечером есть.
- Значит надо чтобы еще больше бегали, чтобы не было даже мыслей об этом.
- Возможно.
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