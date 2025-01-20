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Хавбек Вереса рассказал, как оценивает старт зимних сборов команды

Премьер-лига

Георгий Куция - о первых тренировках в Турции

Хавбек Вереса рассказал, как оценивает старт зимних сборов команды

Фото: НК Верес

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Грузинский полузащитник "Вереса" Георгий Куция рассказал о начале зимних учебно-тренировочных сборов команды.

"На первой тренировке мы чувствуем себя хорошо. И я, и команда мы готовимся к чемпионату. Сейчас мы проходим подготовительный период. Надеемся, будем все максимально готовы к чемпионату.

Отпуск? Я провел праздники хорошо в семейном кругу дома. Хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что они дали немного больше времени побыть дома. Что касается выполнения работы во время отпуска, то мы выполняли задачи, которые нам выслал тренерский штаб.

Физически думаю, что мы выглядим хорошо. Мы добросовестно выполнили поставленные задачи перед выходом на сборы. Это мои первые зимние сборы в "Вересе", однако чувствую команду как вторую семью. У нас хорошая среда, теплые отношения и я рад быть здесь", - сказал Куция.

Свой первый контрольный матч "Верес" проведет 21 января против "Катовице".

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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